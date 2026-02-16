Haberler

Çin'de insansı robotlar, Bahar Bayramı galasında kungfu gösterisi yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Bahar Bayramı gala etkinliğinde, insansı robotlar kungfu gösterisiyle büyük beğeni topladı. Robotlar ve çocuklar, geleneksel dövüş sanatını ustalıkla sergileyerek izleyicileri etkiledi.

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı galasında insansı robotların yer aldığı kungfu gösterisi sahnelendi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin özel yılbaşı gala yayınına insansı robotların kungfu gösterisi damga vurdu.

Bir grup çocuk ile insansı robotun, Çin geleneksel dövüş sanatı kungfu figürlerini sunduğu gösteride robotların hareketleri gerçek dövüşçüleri aratmayan maharet ve uyumla sergilemeleri, izleyicilerin beğenisini kazandı.

İnsansı robotların kungfu performansının videoları, Çin'de ve dünyadaki sosyal medya platformlarında yayıldı, ülkede robot teknolojisinin hızlı gelişimine dair şaşkınlık ifade eden yorumlar yapıldı.

Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen "H2" model insansı robotlar, Hınan eyaletindeki Tagou dövüş sanatları okulundan öğrencilerle sahnede hünerlerini sergiledi.

Robotların asa, kılıç, nunçaku gibi aksesuarları kullanması, uçan tekme ve havada takla gibi zor hareketleri başarıyla sergilemesi dikkati çekti.

Unitree'nin "H1" model insansı robotları, geçen yılki galada geleneksel Çin halk dansları gösterisi sahnelemişti.

Çin, kritik teknoloji olarak görüyor

Çin, insansı robotları, yapay zekayla geleceği şekillendirecek en önemli teknolojilerden biri olarak görüyor.

Mayıs 2025'te başkent Pekin'de dünyada ilk kez robotlar ve insanların yan yana yarıştığı yarı maraton düzenlenmişti.

İnsansı robotların çeşitli spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları, Ağustos 2025'te Pekin'de yapılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Paul Onuachu kendini aştı

Paul Onuachu kendini aştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı

4 yıl aradan sonra can buldu
Oscar ödüllü sinema efsanesi Robert Duvall hayatını kaybetti

Her rolü devleştirdi, sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı

Aralarında bakanlıkta aktif görev yapanlar da var! FETÖ'ye ağır darbe
Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İki ismin de uyuşturucu test sonucu belli oldu
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi

Eline geçirdiği her şeyi parçaladı, havalimanı alt üst oldu