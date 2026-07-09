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Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi öldü

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Çin'in Fucien eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Şi Cinping, soruşturma ve kurtarma çalışmaları için talimat verdi.

Çin'in Fucien eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, yangın, yerel saatle 12.04'te Fucien eyaletine bağlı Cinciang bölgesindeki bir ayakkabı fabrikasında çıktı.

Yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi, olayın nedeninin ise soruşturulması talimatını verdi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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