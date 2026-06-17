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Albüm: Çin, Qinghai Depreminin Ardından 4. Seviye Acil Durum Müdahale Planını Devreye Soktu

Albüm: Çin, Qinghai Depreminin Ardından 4. Seviye Acil Durum Müdahale Planını Devreye Soktu
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Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 4. seviye acil durum müdahale planı devreye sokuldu, 320 kurtarma personeli ve 10 bin yardım malzemesi bölgeye sevk edildi.

HAİXİ, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Deprem Yardım Merkezi Ofisi ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4. seviye acil durum müdahale planını devreye soktu.

Çin Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi, 320 arama kurtarma personeli, 78 araç ve 10 arama kurtarma köpeğini afet bölgesine sevk etti.

Qinghai'deki yardım çalışmalarına çok sayıda katlanır yatak, yorgan, battaniye, aile acil durum çantası ve acil durum aydınlatma ekipmanı da dahil olmak üzere toplam 10.000 afet yardım malzemesi tahsis edildi.

Salı günü yerel saatle 17.06'da Qinghai eyaletinin Haixi Moğol-Tibet Özerk İli'nde 10 km derinlikte meydana gelen depremin ardından bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: Xinhua
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