Çin'de 300 Megavat Basınçlı Hava Enerji Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti

YİNGCHENG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti.

Basınçlı hava enerji depolaması olarak bilinen teknolojiyle, enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak.

Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.