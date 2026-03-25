Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Kenya Devlet Başkanı Ruto ile Görüştü
NAİROBİ, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Kenya'nın başkenti Nairobi'de Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile bir araya geldi, 24 Mart 2026.
Han, Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Kithure Kindiki'nin daveti üzerine 22-25 Mart tarihleri arasında Kenya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
