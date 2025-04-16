Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya'da Resmi Ziyarette Bulundu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya Kralı Sultan İbrahim'in daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Kuala Lumpur'a gitti. Xi, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından havalimanında karşılandı.
KUALA LUMPUR, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya Kralı Sultan İbrahim'in davetiyle resmi ziyarette bulunmak üzere salı günü Malezya'ya gitti. Xi, ülkenin başkenti Kuala Lumpur'daki Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel