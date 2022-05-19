Çin Büyükelçisi: Çin ve Küba, Mükemmel İkili İlişkilere Sahip - Haberler

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Çin Büyükelçisi: Çin ve Küba, Mükemmel İkili İlişkilere Sahip

Xinhua - Güncel
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Çin Büyükelçisi: Çin ve Küba, Mükemmel İkili İlişkilere Sahip

HAVANA, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Küba Büyükelçisi Ma Hui Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Çin ve Küba'nın, iki ulusu birleştiren tarihi bağlara uygun olarak mükemmel ikili ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

HAVANA, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Küba Büyükelçisi Ma Hui Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Çin ve Küba'nın, iki ulusu birleştiren tarihi bağlara uygun olarak mükemmel ikili ilişkilere sahip olduğunu söyledi. Basın toplantısında, "Ortak idealleri paylaşıyoruz ve halklarımız ve ülkelerimizin daha iyi hale gelmesi için sosyalist sistemlerimizin inşası konusunda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Ma; tarım, biyoteknoloji ve toplu taşıma alanlarındaki işbirliğinin son birkaç yıldır artış gösterdiğini sözlerine ekledi. Çinli diplomat, Çin hükümetinin tüm dünyada küresel kalkınma ve güvenliği geliştirme girişimlerinin, BM Şartı'nın ilkelerine uygun olduğunu vurguladı. Ma söz konusu açıklamayı, Havana'daki Çin Büyükelçiliği'nin Çinlilerin Küba'ya gelişinin 175. yıl dönümünü kutlama hazırlıkları sürerken yaptı. Şu anda Çin, Küba'nın ana ekonomik ortaklarından biri konumunda ve iki ülke arasındaki işbirliği artmaya devam ediyor. Bu yıl, Çin ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 62. yıl dönümü kutlanacak.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Havana, Mayıs, Küba, Güncel, Haberler

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