Çin Başbakanı Li Qiang, Kuala Lumpur'da Zirveye Katılmak Üzere Geldi

Çin Başbakanı Li Qiang, Kuala Lumpur'da Zirveye Katılmak Üzere Geldi
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Çin Başbakanı Li Qiang, ASEAN ve KİK ile yapılacak zirveye katılmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a ulaştı. Li, Malezya Ulaştırma Bakanı ve Çin'in Malezya Büyükelçisi tarafından karşılandı.

KUALA LUMPUR, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Çin arasında yapılacak zirveye katılmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti.

Li, pazartesi günü Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda aralarında Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook ve Çin'in Malezya Büyükelçisi Ouyang Yujing'in de aralarında bulunduğu yetkililer tarafından karşılandı.

Li, ASEAN dönem başkanlığını üstlenen Malezya'ya gelmeden önce resmi ziyaret için Endonezya'da bulunuyordu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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