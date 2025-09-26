Çin Başbakanı Li Çiang'dan BM Genel Kurulu'nda Eşitlik ve Adalet Vurgusu

Çin Başbakanı Li Çiang, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na uluslararası alanda eşitlik ve adaletin en önemli değerler olduğunu vurgulayarak, "Vahim eylemlerin yol açtığı insani felaketler karşısında, eşitlik ve adaleti utanmazca çiğneyen zalimliklere göz yumarak nasıl elimiz kolumuz bağlı oturabiliriz?" dedi.

ABD'nin New York kentinde devam eden BM 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Li, örgütün kuruluşunun 80. yılında barışı ve güvenliği korumaya yönelik kurucu ideallerinin zorlu bir sınamayla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Li, dünyanın bugün yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğini belirterek, "Tek taraflılık ve soğuk savaş mantığı bir kez daha gün yüzüne çıkıyor, son 80 yılda kurulan uluslararası kurallar ve düzen ciddi sınamayla karşı karşıya, bir zamanlar etkili olan uluslararası sistem sürekli alt üst ediliyor." ifadelerini kullandı.

Tarihin insanlara gücün doğruyu dayattığı zamanlarda dünyada bölünme ve gerileme riskinin arttığını hatırlattığını dile getiren Li, "Orman kanunu dönemi geri döner ve zayıf olan güçlüye yem edilirse insan toplumu daha fazla kan ve zalimlikle baş başa kalacaktır." şeklinde konuştu.

"Zalimliklere göz yumarak nasıl elimiz kolumuz bağlı oturabiliriz?"

Bugün dünya siyasetinin durumuna kafa yoran herkesin geçmişte büyük çalkantılardan geçmiş insanlığın, neden daha fazla akıl ve vicdan hissine sahip olup, birbirine nezaketle davranıp, barış içinde bir arada yaşayamadığını sormaktan kendini alamadığını ifade eden Li, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vahim eylemlerin yol açtığı insani felaketler karşısında, eşitlik ve adaleti utanmazca çiğneyen zalimliklere göz yumarak nasıl elimiz kolumuz bağlı oturabiliriz? Ahlaki değerleri hiçe sayan hegemonyacılık ve zorbalıkla karşılaştığımızda nasıl sessiz kalıp güç korkusuyla boyun eğeriz?"

Li, küresel bir ailenin fertleri olarak ülkelerin, özellikle de büyük ülkelerin, çıkarlarını savunurken adaleti gözetmesi gerektiğini ancak boyutuna ve gücüne bakılmadan tüm ülkelere eşit muamele edildiği ve gerçek çok taraflılık hayata geçirildiğinde tüm tarafların haklarının ve çıkarlarının korunabileceğini kaydetti.