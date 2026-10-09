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Çin ABD'ye siber alanda çifte standart ve siyasi manipülasyondan vazgeçme çağrısı yaptı

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Mao Ning, ABD Adalet Bakanlığı'nın sözde Çin kaynaklı siber saldırı iddialarına yanıt olarak ABD'ye çifte standart ve siyasi manipülasyondan vazgeçme çağrısı yaptı. Mao, siber güvenliğin iki ülke için endişe kaynağı olduğunu, eşit diyalogla risklerin aşılması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye siber alana ilişkin konularda barış, istikrar ve karşılıklı saygıya dayalı ilişki inşa etme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Mao cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD Adalet Bakanlığı'nın, sözde Çin kaynaklı siber saldırılarla ilgili iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, "Çin, siber saldırılara kararlılıkla karşı çıkmakta ve bu saldırılarla yasalara uygun şekilde mücadele etmektedir. Çin, dezenformasyon yayma ve siyasi amaçlarla suni gündem yaratma girişimlerine de kararlılıkla karşı çıkmaktadır" dedi.

Siber güvenliğin, hem Çin hem de ABD için önemli bir endişe kaynağı olduğuna dikkat çeken Mao, ABD'ye çifte standartlı uygulamalar ve siyasi manipülasyonlardan vazgeçme, ayrıca birlikte siber güvenlikle ilgili risklerin üstesinden gelmek ve siber alana ilişkin konularda barış, istikrar ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki inşa etmek üzere eşit şartlarda diyalog ve istişareler yoluyla Çin ile çalışma çağrısında bulunduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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