Çin Dışişleri Bakanı, ABD'li Senato Heyeti ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile yapılan ortak mutabakatların uygulanması konusunda işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti. Wang, iki ülke ilişkilerinin istikrar kazanması için karşılıklı saygının önemine dikkat çekti.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke liderleri arasında varılan önemli ortak mutabakatları eksiksiz şekilde uygulamak üzere ABD ile çalışmaya istekli olduklarını belirterek, ikili ilişkilerin ancak bu şekilde tam anlamıyla istikrara kavuşup gelişebileceğini ve iki ülke ve dünyaya daha fazla fayda sağlayacağını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de ABD'li Senatör Steve Daines başkanlığındaki Senato heyetiyle bir araya geldi.

ABD'nin Çin'e objektif bir bakış açısıyla yaklaşmasını, Çin'i rasyonel şekilde anlamasını, Çin'in temel çıkarlarına ciddi şekilde saygı göstermesini, farklılıkları doğru şekilde yönetmesini umduklarını belirten Wang, ABD'den hem iki ülkeye hem de tüm dünyaya faydalı olacak daha kapsamlı, somut ve olumlu adımlar atmak üzere işbirliği yapmasını, böylece dünyaya daha yapıcı mesajlar verilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
