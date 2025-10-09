Haberler

CİMER'e uluslararası iki ödül

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) Uluslararası Halkla İlişkiler Derneğinin (IPRA) "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri"nde iki ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, IPRA tarafından "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri"nin sonuçlarının açıklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"CİMER, Kamu Sektörü kategorisinde 'Engelsiz CİMER', Kriz Yönetimi kategorisinde ise 'CİMER-Deprem Acil' projeleriyle iki ödüle birden layık görüldü. Dünya genelinde kamu ve özel sektörden saygın kuruluşların katılım sağladığı bu etkinlikte ödül alan iki kıymetli projemizde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ile devlet arasında kurulan iletişim köprüsünü daha da güçlendirmeye, uluslararası alanda örnek projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
