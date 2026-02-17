Haberler

DMM: 'CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiası doğru değildir

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. DMM, bu tür bilgilerin kamuoyunu yanıltma niteliği taşıdığını belirtti.

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde 90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. CİMER, başvuruların ilgili kurumlara yönlendirildiği bir mekanizma olup, her kamu kurumunda bu sürece de destek veren o kurumdan sorumlu bir personel bulunmaktadır. Kamuoyunun kasıtlı oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

