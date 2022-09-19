Ataşehir'de çim sulama fıskiyesi bozuldu: Metrelerce fışkıran su vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL Ataşehir'de İBB'ye ait çim sulama fıskiyesi bozulunca metrelerce su yükseğe fışkırdı. Bir çift, fışkıran su nedeniyle yürümekte zor anlar yaşarken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çim sulama fıskiyesi bozulunca fıskiyeden fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı. Uzun süre tazyikli şekilde fışkıran su nedeniyle çevrede su birikintileri oluştu. Bir çiftin ise fışkıran su nedeniyle yürümekte zorluk anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çim sulama fıskiyesinin bozulduğu ve fışkıran suyun metrelerce yükseğe ulaştığı bir çiftin ise fışkıran su nedeniyle yürümekte zor anlar yaşadığı görülüyor.