Trabzon'da Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ni 679 öğrenci ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi 679 öğrenciyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilerin gelişimine katkı sunmak için oluşturulan Çilekli Mahallesi'ndeki merkeze öğrenciler ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında üç hafta önce açılışı yapılan merkezi, 15 farklı okuldan 679 öğrenci ziyaret etti.

Merkeze gelen öğrencilere, iç mekanlarda mutfak ve aşçılık, bilim, el sanatları, müzik, takı tasarım ve ebru alanlarında eğitimleri veriliyor.

Açıklamada, çocukların erken yaşta sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek projeleri hayata geçirmeye büyük önem verildiği belirtilerek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde Ortahisar ilçemize kazandırdığımız Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi, kısa sürede gördüğü yoğun ilgiyle bu hedefimizin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi.