Haberler

Trabzon'da Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ni 679 öğrenci ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi, 15 farklı okuldan 679 öğrenciyi eğitim için ağırladı. Merkez, öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi 679 öğrenciyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilerin gelişimine katkı sunmak için oluşturulan Çilekli Mahallesi'ndeki merkeze öğrenciler ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında üç hafta önce açılışı yapılan merkezi, 15 farklı okuldan 679 öğrenci ziyaret etti.

Merkeze gelen öğrencilere, iç mekanlarda mutfak ve aşçılık, bilim, el sanatları, müzik, takı tasarım ve ebru alanlarında eğitimleri veriliyor.

Açıklamada, çocukların erken yaşta sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek projeleri hayata geçirmeye büyük önem verildiği belirtilerek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde Ortahisar ilçemize kazandırdığımız Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi, kısa sürede gördüğü yoğun ilgiyle bu hedefimizin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada