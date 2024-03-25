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Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Heyecanı Devam Ediyor

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Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı sürüyor

Çıldır Gölü'ne Mart ayında turistler akın etti, renkli görüntüler oluştu

ARDAHAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Mart ayının sonlarına gelinen şu günlerde Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı devam ediyor. Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek yüzeyi buz tutan gölde atlı kızak ile gezinti yapıyor. Soğuk havaya rağmen saatlerde göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğleniyor.

Nesli Levent, Malatyalı olduğunu ve Ardahan'a gelin olarak geldiğini söyleyerek, "Böyle bir güzelliği, böyle bir manzaranın keşfini Ardahan'dayken öğrendim. Tabi Mart ayı olmasına rağmen gölde buz tabakasının çözülmemesi bizleri buraya çekiyor. Bu tarz eğlencenin de olması bizler için çok güzel. Bu güzellikten mutluluk duyuyorum. İyi ki Ardahanlı oldum diyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çıldır Gölü Türkiye Ardahan Turizm Güncel Haberler

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