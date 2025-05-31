Çıldır Gölü Çevresinde Yeşil Sinek Kümeleri Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Çıldır Gölü Çevresinde Yeşil Sinek Kümeleri Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars ve Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü çevresi, bu mevsimde görülen yeşil sineklerle kaplandı. Sinek yoğunluğu, sürücülerin görüş mesafesini tehlikeye atarken, araçların camları ve motor kısımları da sineklerle doldu.

KARS ve Ardahan sınırları arasındaki Çıldır Gölü çevresi yeşil sineklerle kaplandı, seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Sinek yoğunluğu ayrıca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün çevresi sineklerle kaplandı. Her yıl bu mevsimde görülen ve yöre halkının 'yeşil sinek' olarak adlandırdığı sinek kümelerinin artışı dikkat çekiyor. Günün farklı saatlerinde artış gösteren sivrisinek yoğunluğu, bölgede seyreden sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Araçların ön camları, farları ve motor kısımları sivrisineklerle kaplanırken, bu durum sürücülerin görüş mesafesini ciddi şekilde azaltıyor. Görüşteki ani azalma özellikle akşam saatlerinde sürüş güvenliğini tehlikeye sokuyor.

'BİRAZ ÜRKÜTÜCÜ'

Göl kıyısında, yaklaşık 5 kilometre boyunca aynı manzara ile karşılaştığını belirten araç sürücüsü Saner Çağrı Genç, Gürcistan'a giderken yolculuğumuz esnasında sinek sürüsüyle karşılaştık. Arabanın camına konan sineklerden anlıyoruz ki bunların çiftleşme dönemi. Gerçekten değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü. Duyduğum sineklerin sesi gayet farklı ve bizim için de değişik bir tecrübe ve deneyim oldu dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Haziran itibariyle akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor

Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin

Bir ilimizin 4 mahallesi de karantinada! Vatandaşlar sokağa çıkamıyor
Adana'dan Tom Cruise'u kıskandıracak görüntüler

Adana'dan Tom Cruise'u kıskandıracak görüntüler
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.