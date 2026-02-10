Haberler

Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Örtülü Mahallesi'nde, heyelan riski nedeniyle 10 yıl önce boşaltılan 2 katlı bina, son günlerdeki yağışlarla birlikte kendiliğinden yıkıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina, kendiliğinden yıkıldı.

Alayüz köyü Örtülü Mahallesi'nde son günlerde yağışlar etkili oldu.

Heyelan riski nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce boşaltılan Mehmet Altıntaş'a ait 2 katlı ev, kendiliğinden yıkıldı.

Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
