Cibutililer, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

PORT Cibuti halkı, cumhurbaşkanı seçimi için bugün sandık başına gidiyor.

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de 27 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile muhalefet adayı Muhammed Farah Samatar cumhurbaşkanı koltuğu için yarışacak.

Geçen yıl parlamento, anayasada değişiklik yaparak adaylar için yaş sınırını kaldırdı ve 78 yaşındaki Guelleh'in yeniden aday olmasının önünü açtı.

Kayıtlı seçmen sayısının 256 bin civarında olduğu ülkede sandıklar, yerel saatle 06.00'da açıldı ve 18.00'e kadar oy kullanma işlemi sürecek.

Guelleh, 2021'de en son düzenlenen seçimde oyların yüzde 97'sini alarak 5. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cibuti, Afrika Boynuzu'nda yer alan, nüfusu 1 milyonu biraz aşan küçük ancak son derece stratejik bir ülke.

Babülmendep Boğazı'ndaki konumu ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki geçişi kontrol etmesi, ülkeye büyük bir jeopolitik önem kazandırıyor.

Cibuti, onlarca yıldır Fransa, ABD, Japonya ve Çin gibi büyük küresel güçlerin askeri üslerine ev sahipliği yapıyor.