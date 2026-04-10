Cibutililer, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Güncelleme:
Cibuti'de 27 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, muhalefet adayı Muhammed Farah Samatar ile yarışmak için bugün sandık başına gidiyor. Seçim, anayasa değişikliği ile yeniden aday olma fırsatı bulan Guelleh için kritik.

Geçen yıl parlamento, anayasada değişiklik yaparak adaylar için yaş sınırını kaldırdı ve 78 yaşındaki Guelleh'in yeniden aday olmasının önünü açtı.

Kayıtlı seçmen sayısının 256 bin civarında olduğu ülkede sandıklar, yerel saatle 06.00'da açıldı ve 18.00'e kadar oy kullanma işlemi sürecek.

Guelleh, 2021'de en son düzenlenen seçimde oyların yüzde 97'sini alarak 5. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cibuti, Afrika Boynuzu'nda yer alan, nüfusu 1 milyonu biraz aşan küçük ancak son derece stratejik bir ülke.

Babülmendep Boğazı'ndaki konumu ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki geçişi kontrol etmesi, ülkeye büyük bir jeopolitik önem kazandırıyor.

Cibuti, onlarca yıldır Fransa, ABD, Japonya ve Çin gibi büyük küresel güçlerin askeri üslerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

