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İsrail'in Gazze'de mülteci kampına düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda biri 8 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişinin yaralandı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
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