İsrail'in Gazze'de mülteci kampına düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda biri 8 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef aldı.
Saldırıda biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişinin yaralandı.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik