CHP'ye Kapatma Davası Açılmasına Yapılan Tepki

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yargı aracılığıyla CHP'yi susturmaya çalışanlara sert tepki göstererek, 'CHP 100 yıllık bir çınardır' dedi ve kapatma davalarının halk iradesine bir darbe olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı 'kapatma davası' açılmasına dönük her girişim, halkın iradesine, Cumhuriyet'e ve Atatürk'e karşı ilan edilmiş bir darbedir! Bugün yargı cübbesi arkasına saklanarak CHP'yi susturmaya kalkanlar bilsin ki: CHP, 100 yıllık bir çınardır. Ne 12 Mart'ın tankları, ne 12 Eylül'ün idamları, ne 28 Şubat'ın yasakları bu partiyi silebildi! Sandıkta partimizi yenemeyenler, kumpasla diz çöktüremeyenler, şimdi yargıyı sopa olarak kullanmaya kalkıyor. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzanan her el, milletin iradesine uzanmıştır. Haddinizi bilin."

Kaynak: ANKA / Güncel
