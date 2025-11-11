CHP'ye Kapatma Davası Açılmasına Yapılan Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Bugün yargı cübbesi arkasına saklanarak CHP'yi susturmaya kalkanlar bilsin ki: CHP, 100 yıllık bir çınardır. Ne 12 Mart'ın tankları, ne 12 Eylül'ün idamları, ne 28 Şubat'ın yasakları bu partiyi silebildi! Sandıkta partimizi yenemeyenler, kumpasla diz çöktüremeyenler, şimdi yargıyı sopa olarak kullanmaya kalkıyor. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzanan her el, milletin iradesine uzanmıştır. Haddinizi bilin" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı 'kapatma davası' açılmasına dönük her girişim, halkın iradesine, Cumhuriyet'e ve Atatürk'e karşı ilan edilmiş bir darbedir! Bugün yargı cübbesi arkasına saklanarak CHP'yi susturmaya kalkanlar bilsin ki: CHP, 100 yıllık bir çınardır. Ne 12 Mart'ın tankları, ne 12 Eylül'ün idamları, ne 28 Şubat'ın yasakları bu partiyi silebildi! Sandıkta partimizi yenemeyenler, kumpasla diz çöktüremeyenler, şimdi yargıyı sopa olarak kullanmaya kalkıyor. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzanan her el, milletin iradesine uzanmıştır. Haddinizi bilin."