Haberler

Vezirköprü'de tarım toplantısı yapıldı

Vezirköprü'de tarım toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde CHP tarafından düzenlenen tarım toplantısında, üreticilerle bir araya gelinerek tarım politikaları ve çiftçilerin sorunları ele alındı. Katılımcılar, tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve devlet desteklerinin artırılması gerektiğini vurguladılar.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde CHP tarafından tarım toplantısı düzenlendi.

Sencer Solakoğlu'nun ilçedeki üreticilerle bir araya geldiği Belediye Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Meclis Üyesi Nazan Güneysu, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Nazım Kale, Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaptan ile partililer katıldı.

Kale, açılış konuşmasında, "Vezirköprü, tarımsal arazi büyüklüğü bakımından Samsun'da birinci sırada yer almasına rağmen sosyal ve ekonomik gelişmişlikte on dördüncü sırada yer alıyor. Çiftçimiz artan maliyetler karşısında desteksiz bırakılmıştır. Çiftçimize sahip çıkalım." dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da programa katılımından dolayı Solakoğlu'na teşekkür etti.

Solakoğlu, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirterek planlı politikaların önemine dikkati çekti. Küçük ve orta ölçekli çiftçilerin korunması gerektiğini vurgulayan Solakoğlu, devlet desteklerinin artırılması ve öngörülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Üreticilere seslenen Solakoğlu, "Üretmekten asla vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

CHP'nin tarım vizyonuna da değinen Solakoğlu, çiftçinin emeğinin karşılığını aldığı, maliyet baskısının azaldığı ve planlı üretimin hayata geçtiği bir tarım düzeninin mümkün olduğunu dile getirdi.

Program, üreticilerle yapılan karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Şehit babaya son veda

Türkiye'nin yüreği yandı! Şehit babaya son veda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti