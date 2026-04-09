Ali Mahir Başarır'dan Ak Parti'ye Meclis Yanıtı: Birçoğunuz Meclis'te Olmayacak, Sonra CHP Suçlu Olacak Öyle Mi?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'nin Meclis çalışmalarını eleştiren açıklamalarına yanıt vererek, AK Parti grubunun oturumda hazır bulunmadığını iddia etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Meclis çalışmaları üzerinden CHP'yi hedef alan açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Başarır, Meclis'in açıldığı saatte AK Parti grubunun yerinde olmadığını savunarak, sorumluluğun CHP'ye yüklenemeyeceğini ifade etti.

TBMM'de Genel Kurul çalışmaları üzerinden AK Parti ile CHP arasında yeni bir tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin yoklama süreci üzerinden Meclis'i çalışamaz hale getirdiğini öne sürerken; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu açıklamalara sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Başarır, paylaşımında, Meclis'in açıldığı saatte AK Parti grubunun hazır bulunmadığını savundu. Meclis Başkanının yoklamayla oturumu açtığını belirten Başarır, AK Parti milletvekillerinin önemli bir bölümünün de salonda olmadığını ifade etti.

"Birçoğunuz Mecliste olmayacak; sonra CHP suçlu olacak öyle mi?"

Ali Mahir Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meclisin açıldığı saatte AKP grubu olarak vaziyet etmeyeceksiniz; Meclis Başkanı yoklama ile meclisi açacak; birçoğunuz Mecliste olmayacak; sonra CHP suçlu olacak öyle mi? Bir parça edep, utanma yahu!"

Kaynak: ANKA
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti