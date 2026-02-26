Haberler

Sevgi Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Güncelleme:
CHP Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrenci kulübü temsilcileri ile bir araya gelerek kampüslerdeki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı.

(İSTANBUL) - CHP Parti Meclisi üyesi ve CAO Gençlik ve Spor Politika Kurul Başkanı Sevgi Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci kulüpleri temsilcileriyle bir araya gelerek kampüslerde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinden BÜMK, GSK, BÜ(S)K ve BUOK temsilcileriyle bir araya gelerek kampüslerde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdik. Üniversitelerde daraltılan hak alanlarını, akademik ve sanatsal üretimin idari ve siyasal baskılarla kuşatılmasını konuştuk. Üniversitelerin asli unsuru öğrencilerle birlikte düşünmeye, birlikte üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
