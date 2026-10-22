CHP Sözcüsü Sarı, Şanlıurfa İl Başkanlığında örgütle bir araya geldi

CHP Sözcüsü Sarı, Şanlıurfa İl Başkanlığında örgütle bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa İl Başkanlığında il yöneticileri, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Şanlıurfa'daki örgütsel çalışmalar ve yerel yönetimlere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.
(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa İl Başkanlığında il yöneticileri, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanları ile bir araya geldi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa İl Başkanlığımızda, İl Başkanımız Ferhat Karadağ, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanlarımızla bir araya geldik. Toplantımızda Şanlıurfa'daki örgütsel çalışmalarımızı, yerel yönetimlere ilişkin gelişmeleri ve önümüzdeki döneme yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik" ifadelerini kullandı.