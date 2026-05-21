CHP'li 81 il başkanından Özgür Özel'e destek

CHP'nin 81 il başkanı, ortak açıklamayla Genel Başkan Özgür Özel'e destek vererek, partinin butlan iddialarına ve mahkeme müdahalelerine teslim olmayacaklarını, sandık iradesine sahip çıkacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - CHP'nin 81 il başkanının imzasıyla yayımlanan açıklamada, partinin butlan arzusu taşıyanların saldırısı altında olduğu belirtilerek "Örgütümüzün, delegelerimizin ve milletimizin vermediği hiçbir yetki, iktidar güdümündeki mahkemelerden ve bizatihi AK Parti'den umulamaz ve kullanılamaz. CHP örgütleri, oynanan tüm oyunları görmektedir ve buna asla teslim olmayacaktır. Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e de sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadeleri yer aldı.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yayımldığı "arınma" çağrılı video sonrası bazı milletvekilleri videoyu tekrar paylaşırken bazıları da tepki mesajları yayımladı. CHP'nin 81 il başkanı da bugün yayımladıkları ortak açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e desteklerini bildirdi. İl başkanlarının ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:

"CHP'nin seçilmiş 81 il başkanı olarak partimizin kurumsal kimliğine, seçilmiş organlarına, hukukuna ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde sürdürülen adalet ve demokrasi mücadelesine, sonuna kadar en güçlü biçimde sahip çıktığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kökleri Kuvayımilliye mücadelesine dayanan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran partimiz meşruiyetini millet iradesinden, gücünü 81 il örgütünden alır. Partimizde Genel Başkanımızın ve yönetim organlarının nasıl seçileceği bellidir."

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA DESTEK

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, kurultayımızın iradesiyle dört kez Genel Başkanımız olarak seçilmiştir. Sayın Ekrem İmamoğlu da üyelerimizin ve toplamda 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla cumhurbaşkanı adayımız olmuştur. Genel Başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız, ülkemizde kurumları ve kuralları çürüten, toplumsal meşruiyetini kaybeden ve baskıyla ayakta kalmaya çalışan despot bir iktidarın karşısında tarihi bir direnişle partimizi halkımızın umudu haline getirmiştir. Bu mücadele, partimizi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yapmıştır. Bugün tüm kamuoyu araştırmalarında partimiz Türkiye'nin birinci partisidir ve iktidar değişimi artık bir takvim meselesidir. Vakti gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz.

"BUTLANA TESLİM OLMAYIZ"

Tam bu aşamada görüyoruz ki 19 Mart darbesiyle Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza yönelen hukuksuz saldırılar, bugün de partimizin kurumsal kimliğini ve Genel Başkanımızı hedef almaktadır. Partimiz, 19 Mart darbecileriyle kurultayımızın hür iradesine aykırı olarak 'butlan' arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırıları altındadır. Herkes bilmelidir ki partimizin iktidar yürüyüşü, hiçbir siyasi mühendislik girişimiyle ve hiçbir dış müdahaleyle yolundan döndürülemez. Örgütümüzün, delegelerimizin ve milletimizin vermediği hiçbir yetki, iktidar güdümündeki mahkemelerden ve bizatihi AK Parti'den umulamaz ve kullanılamaz. CHP örgütleri, oynanan tüm oyunları görmektedir ve buna asla teslim olmayacaktır. Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e de sonuna kadar sahip çıkacağız. Bugün daha güçlüyüz ve bu saldırılardan daha da güçlenerek çıkacağız."

Kaynak: ANKA
