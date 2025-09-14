Haberler

CHP Mitinginde TAYAD Üyelerine Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Ankara Tandoğan'da düzenlediği mitinge katılmak isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Grup, pankartları nedeniyle alana alınmazken, gözaltı uygulamasına mitinge katılanlar tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP'nin Ankara Tandoğan'da düzenlediği miting için gelen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nden (TAYAD) 6 kişi gözaltına alındı.

CHP'nin Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmak isteyen TAYAD'lılar, taşıdıkları pankart nedeniyle alana alınmadı. "Ölüm orucunda olan Serkan Onur Yılmaz'ın talepleri kabul edilsin. Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın" yazılı pankart taşıyan grup, alana girişleri engellenince bir süre slogan attı. Ardından polis ekipleri grubu çembere aldı. Basının görüntü almasını engellemek amacıyla polisler kalkanlarını kaldırdı. Müdahalede bulunan polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı uygulamasına mitinge katılan vatandaşlar tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor

Yere göğe sığdırılamadı! Dünya yine Arda'yı konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Özel'in cümlesi Gürsel Tekin'i küplere bindirdi: Yarından itibaren...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.