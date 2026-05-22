CHP'li vekiller: Şoför Gökhan Cumalı'ya 4 gündür ulaşılamıyor

(İSTANBUL) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ile CHP İzmir Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın gözaltındaki şoförü Gökhan Cumalı'ya dört gündür ulaşılamadığını söyledi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP İzmir Milletvekili Cumhur Uzun ve avukat Doğa Can Coşar, Silivri Cezaevi önünde yaptıkları açıklamada, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın avukatları ve milletvekilleriyle görüştürülmediğini söyledi. Ocaklı, "Bugün bir hukuk skandalını Türkiye'ye duyurmak için buradayız. Tutuklu olan Gökhan Cumalı'ya dört gündür erişilemiyor. Avukatlarımız, milletvekili olarak bizler dört gündür Gökhan Cumalı ile görüştürülmüyoruz" dedi.

Ocaklı, savcılık aşamasında Cumalı'ya yönlendirme yapıldığını iddia ederek, "Savcılık Cumalı'ya sorduğu soruda 'eğer bunu söylersen seni serbest bırakırım' diyerek bir yönlendirme yapıyor. Oysa ifade tutanaklarından görüyoruz ki 'benim bunlarla hiçbir bilgim yok, ilgim yok. Ben sadece şoförlük yapardım' diyor" ifadelerini kullandı.

Cumalı'nın farklı cezaevi ve adliye birimlerinde aranmasına rağmen kendisine ulaşılamadığını ileri süren Ocaklı, "Buradaki amacın bu tutuklunun baskı altında tutularak istedikleri ifadeyi vermesine zorlanması olduğunu görüyor ve anlıyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI VE ADALET BAKANI'NA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunan Ocaklı, "Dört gün boyunca bir avukatın görüşememesi ne demektir? Böyle bir şey olur mu? Bir milletvekiline dört gün boyunca bilgi verilmemesi olabilir mi" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Cumhur Uzun da yaşananların "hukuk devletiyle açıklanamayacağını" savunarak, "Gözaltında bulunan ve avukatlarından özellikle kaçırılan bir şüpheli, görüştürülmemek suretiyle modern işkenceye maruz bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

Uzun, Cumalı'nın avukatıyla yaptığı ilk görüşmede tehdit edildiğini öne sürerek, "Kendisine 'Sana söyleyeceklerimizi anlatırsan dışarıda olursun. Aksi takdirde uzun zaman burada geçirmek durumundasın' denildiğini biliyoruz" dedi.

"TEK DERDİMİZ MÜVEKKİLİMİZİN İYİ OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK"

Cumalı'nın avukatı Doğa Can Coşar ise son üç gündür Silivri ile Çağlayan Adliyesi arasında gidip geldiklerini belirterek, "Tek derdimiz müvekkilimin iyi olup olmadığını, doğru bir hukuki destek alıp almadığını öğrenebilmek" diye konuştu.

Coşar, müvekkilinin nerede olduğuna ilişkin kendilerine net bilgi verilmediğini savunarak, "Müvekkilimizin bizimle görüşmesini engellerseniz, müvekkilimizin nerede olduğundan bizi haberdar etmezseniz, bundan sonra vereceği tüm beyanların lekelenmesine sebep olursunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA