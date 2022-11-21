CHP Milletvekili Mahir Polat'ın Yeğeni Hasan Karataş, Karkamış'a Düzenlenen Roketli Saldırıda Yaşamını Yitirdi Güncel Haberler CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Gaziantep Karkamış'a roketli saldırıda yeğeni Hasan Karataş'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" dedi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Gaziantep Karkamış'a roketli saldırıda yeğeni Hasan Karataş'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Gaziantep Karkamış'ta yaşanan hava saldırısında yeğeni Hasan Karataş'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polat, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun." Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Karataş Milletvekili Mahir Polat Güncel Haberler

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