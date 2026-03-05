CHP Menderes İlçe Başkanı Işık'ın bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'ın bıçakla yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Işık ile Menderes Oto Sanayi bölgesindeki bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Işık, şüphelilerce bıçaklandı.

Menderes Devlet Hastanesine kaldırılan Işık, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili H.A.B. (34), S.M. (34), M.K. (41) ve Y.M. (41) gözaltına alındı.