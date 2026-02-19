Haberler

Özgür Özel, Gözaltına Alınan Gazeteci Alican Uludağ'ın Eşiyle Görüştü

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ'ın eşi Kıymet Uludağ ile yaptığı telefon görüşmesinde, Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti ve sürecin takipçisi olacaklarını iletti.

CHP lideri, konunun yakından takipçisi olacaklarını Kıymet Uludağ'a iletti.

Kaynak: ANKA
