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CHP Lideri Özgür Özel'den Tomris Giritlioğlu İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Lideri Özgür Özel'den Tomris Giritlioğlu İçin Başsağlığı Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 67 yaşında hayatını kaybeden ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel, Giritlioğlu'nun eserleri için teşekkür ederek ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 67 yaşında hayatını kaybeden yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı paylaştı. Özel, Özel X hesabından paylaştığı mesajda, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim Güz Sancısı, Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili gibi birbirinden değerli yapıtlara emek vermiş yönetmen, senarist, yapımcı Tomris Giritlioğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Tomris Giritlioğlu Kültür Sanat Özgür Özel Yönetmen Politika Güncel

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