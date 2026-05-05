Özgür Özel'den Hıdırellez Mesajı: Umut Memleketimizden, Sevinç Yüreklerimizden Eksik Olmasın

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hıdırellez dolayısıyla yayımladığı mesajda eşitlik, adalet, huzur, bereket ve barış dileğinde bulundu. Özel, "Umut memleketimizden, sevinç yüreklerimizden eksik olmasın" dedi.

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından Hıdırellez mesajı yayımladı. Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin tüm iyi dilekleri gerçek olsun. Benim dileğim; milletimiz ve ülkemizin geleceği içindir. Bu toprakların her köşesinde eşitliğin, adaletin, huzurun, bereketin ve barışın hakim olmasını diliyorum. Baharlar kalıcı olsun. Umut memleketimizden, sevinç yüreklerimizden eksik olmasın. Hıdırellez kutlu olsun."

Kaynak: ANKA