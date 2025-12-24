Haberler

Özel, Fenerbahçe Başkanvekili Salar ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Kulüp Başkanvekili Murat Salar ile görüştü ve durumu provakatif bulduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınması üzerine, Kulüp Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüştü. Soruşturmayla ilgili bilgi alan CHP lideri Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Sadettin Saran'a, bu kez jandarma baskınıyla kulüp binasında gözaltı işlemi yapılmasını provakatif ve düşmanca bulduğunu bildirdi. CHP Genel Başkanı Özel, konuyu yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

