CHP’li Yavuzyılmaz'dan Otoyol İnşaatına Tepki: 'Patlatmaları Durdurun!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında apartmanların dibinde patlatmalar yapıldığını belirterek, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na çağrıda bulundu. Yavuzyılmaz, bölgenin riskli bir deprem alanı olduğunu vurgulayarak bu uygulamanın durdurulması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na seslenerek, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş–Başakşehir kesiminde yol inşaatı kapsamında apartmanların dibinde patlatma yapıldığını, söz konusu bölgenin Kanal İstanbul güzergahı ve Sazlıdere Barajı çevresine denk geldiğini ve aynı zamanda riskli bir deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak "durdurun" çağrısında bulundu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, derhal elindeki dinamiti bırak! Kuzey Marmara Otoyolunun Nakkaş-Başakşehir Kesimi yol inşaatında, apartmanların dibinde patlatma yapıldığını tespit ettik. Yer, Kanal İstanbul güzergahı ve Sazlıdere barajı bölgesi. Aynı zamanda riskli bir deprem bölgesi! Utanmasalar binaların kolonlarına dinamit bağlayıp patlatacaklar! Bunun adı cinayete teşebbüstür! Bu patlatma rezaletini acilen durdurun!" ifadesini kullandı.

