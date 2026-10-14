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CHP'li Tarhan, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale saydı

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CHP'li Tarhan, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale saydı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Tarhan, "Demokratik bir ülkede basının susturulması, hangi gerekçeyle olursa olsun asla kabul edilemez. Bugün susan basın, yarın susan demokrasidir" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Demokratik bir ülkede basının susturulması, hangi gerekçeyle olursa olsun asla kabul edilemez. Bugün susan basın, yarın susan demokrasidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV'ye kayyum atanması, sadece bir medya kuruluşuna müdahale değildir; basın özgürlüğüne açık bir müdahaledir. Demokratik bir ülkede basının susturulması, hangi gerekçeyle olursa olsun asla kabul edilemez. Bugün susan basın, yarın susan demokrasidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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