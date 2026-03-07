Haberler

CHP'li Okakın, Tutuklu CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Erdoğan'ın Mektubunu Paylaştı... "Güneşli Günlerin Gelişini Hep Beraber Kutlayacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, tutuklu partili Orhan Gazi Erdoğan'ın özlem dolu mektubunu paylaştı. Erdoğan, merdivenleri ve partilileri özlediğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, tutuklu CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın mektubunu paylaştı. Erdoğan mektubunda, "İnsan merdiveni özler mi? Ama ben özlemişim. Gelince ilk işim o merdivenlerde oturmak olacak. Çünkü biliyorum ki çok uzak olmayan bir zamanda o merdivenlerden bir akşam karanlığında güneşli günlerin gelişini hep beraber kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, sosyal medya hesabından İBB'ye yönelik "veri uygulaması" soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın mektubunu paylaştı. Okakın'ın paylaşımı şöyle:

"Hukuksuzca tutsak edilen yol arkadaşımız Orhan Gazi Erdoğan'ın başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere örgütümüzün tüm kadrolarına hasret ve selamlarını ilettiği mektubunu paylaşıyorum."

'Sizleri, işimi, Genel Merkezimi çok özledim. Bazen haberlerde binanın girişini görüyorum ve o özlem iyice artıyor. Kırmızı halı serilmiş merdivenler ne güzel görünüyor buradan. İnsan merdiveni özler mi. Ama ben özlemişim. Gelince ilk işim o merdivenlerde oturmak olacak. Çünkü biliyorum ki çok uzak olmayan bir zamanda o merdivenlerden bir akşam karanlığında güneşli günlerin gelişini hep beraber kutlayacağız. Orhan Gazi Erdoğan Marmara 1 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Silivri'"

Kaynak: ANKA
