CHP'li Mustafa Adıgüzel, Rize Ziraat Odası'nda: "Dünyanın En Çok Çay İçilen Ülkesinde Çayın Reklamına İhtiyaç Var mı Arkadaşlar? - Haberler

GENÇAĞA KARAFAZLI

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rize Ziraat Odası ziyaretinde; "Dünyanın en çok çay içilen ülkesinde çayın reklamına ihtiyaç var mı arkadaşlar? ÇAYKUR'un reklam maliyeti 105 milyon lira. ÇAYKUR, Varlık Fonu'na devredilene kadar zarar etmiyordu, Varlık Fonu'na devredildikten sonra niye milyarlarca lira zararı var? Dünyanın en çok çay tüketilen ülkesinde bu kurum zarar eder mi?" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Rize'deydi. Adıgüzel ve Aydoğan, Rize Ziraat Odası'nı ziyaret etti. CHP milletvekilleri, çay üreticisi ve köy muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, "ÇAYKUR, bu bölgenin can damarıdır. Şimdi burada ya tüm yaş çayı, ÇAYKUR alacak. Özel sektöre kapasitesine göre teminatla beraber günde ne kadar işliyorsun diyelim 300 ton tamam. Yaş çayın tamamını üreticiden alacaklar. Şimdi diyor ki vekillerimiz 'Taban fiyatını koyamıyoruz.' O zaman üreticinin hiçbir faydası olmayacak" dedi.

Adıgüzel ve Aydoğan, daha sonra; kent merkezine bağlı Bozkale Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız, milletvekillerine şunları söyledi:

"Rize'de çay sıkıntısını gidermek istiyorsanız ve özel sektörle rekabet etmek istiyorsanız fabrikalarınızı arttıracaksınız. Bu sene, 2022 yılında çay üretimi düşük ve bu sene özel sektörün hiçbiri taban fiyatın altında çay almıyor. ÇAYKUR'un üzerine teklif edenler var. Ne için? Üretim zayıf. ÇAYKUR'un kotasına yetiyor bu. Eğer ÇAYKUR'un kotası arttırılırsa ÇAYKUR aldığı yaş çayın miktarını arttırırsa özel sektör aynı konuma düşer. Özel sektör aynı duruma düşerse, ÇAYKUR'un taban fiyatının altına çay alamaz."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ VATANDAŞINA TABAN FİYAT UYGULAMAK ZORUNDA"

CHP Rize il başkanı Saltuk Deniz ise ziyaretler sırasında; taban fiyat uygulamasının zorunluluğuna dikkat çekti. Deniz, şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan ne dedi havalimanında, 'taban fiyatı açıklıyorum' dedi. O zaman çıkıp demelisin mademki taban fiyat diyorsun, o zaman bunu yasalaştır, bunda ne var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşına taban fiyat uygulamak zorunda. Çay üreticisinin üretmiş olduğu tüm çayın satın alınmasını sağlamak zorunda. Büyük çay fabrikaları yapmayacağız. Vadi boylarında 40'ar tonluk 50'şer tonluk fabrikalar yapılacak üreticinin çayını hemen alacaksın imalata sokacaksın daha taze işleyeceksin. Hem maliyeti düşürmüş olacaksın hem oradaki istihdamı arttıracaksın. Biz çayın ve çaydan yaratılmış katma değerin Rize Bölgesi'nde kalmasını sağlarsak örneğin Doğuş Çay'ın paketlemesi nerede başka bir yerde. Çay ile ilgili tüm katma değerin biz Rize'de kalmasını sağlarsak istihdam da sağlanmış olur."

"KAÇAK ÇAYI KESİNLİKLE ENGELLEYECEĞİZ"

İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ise şunları söyledi:

"Kaçak çayı kesinlikle engelleyeceğiz. Çay dahil bütün tarım ürünlerinin hasat mevsimi ya da piyasaya sürülme mevsimlerinde ithalatı yasaklayacağız, kesinlikle. Az önce söylemiş olduğum Stratejik Planlama Teşkilatı ürünün ne kadar üretileceği, kaç paradan alınacağı, kaç paradan satılacağı, rekoltesinin ne olması gerektiği, yarışabilir alanının ne olduğu ile alakalı sizinle beraber çalışacak burada. Yani sizin görüşleriniz, bilim adamlarının görüşleri, bölgesel ticaret hacminin alanları, entegre başka kurulması gereken tesisleri depolama vesaire sizin de içinde bulunduğunuz bir çalışma, sahada belirleyecek."

"ÇAYKUR TAM KAPASİTE ÇALIŞIRSA BU SORUNLARIN HİÇBİRİ KALMAZ"

Pekmezli Köyü Muhtarı Recep Yılmaz, ÇAYKUR fabrikalarını tam kapasite çalıştırmadığını iddia ederek; "ÇAYKUR tam kapasite çalışırsa bu sorunların hiçbiri kalmaz. Yalnız fabrikalarımız birçoğu hala 1988'den kalma teknolojiyle çalışıyor. Yenilemeye girmesi lazım. Maliyeti yükseltiyor, işçi sayısını yükseltiyor, zaman kaybına neden oluyor, ürüne anında müdahale etme olasılığı kalkıyor ortadan. Son iki senedir bu sıkıntıları yaşıyoruz biz. ÇAYKUR ya sahadaki büyüklüğünü ortaya koyamıyor, bizi özellere paslıyorlar ya da ortak bir çalışma mı var özel fabrikalar da kendi istihdamını korusun diye. Orasını çözemedik" diye konuştu.

"ET VE SÜT KURUMU, ÇAYKUR, TMO GİBİ KİTLER İLE TARIMSAL KOOPERATİF VE BİRLİKLER ÇİFTÇİYİ VE ÜRETİMİ DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE YENİDEN ETKİN HALE GETİRİLECEK"

Muhtar Yılmaz'ın ardından yeniden konuşan İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan; "Kurumlarla ilgili tarif yapılırken bu elimdeki kitapta, yeniden yapılanma yapıyoruz bazı kurumlarla ilgili. Örneklerden biri ÇAYKUR. Diyoruz ki; Et ve Süt Kurumu, ÇAYKUR, TMO gibi kitler ile tarımsal kooperatif ve birlikler çiftçiyi ve üretimi destekleyecek şekilde yeniden etkin hale getirilecek. Bizim ÇAYKUR'la ilgili yeterince tespitimiz var. ÇAYKUR'u yediden yapılandıracağız ve büyük bir ihtimalle bu yapılanma sonrası o sorunların hepsi çözülecek. Yasalarda mevcut milli gelirden çiftçiye verilmesi gereken payı istisnasız vereceğiz ve miktarı iki katına çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.

"AÇ KARNINA GELİP FINDIK ALACAK 'FERERO' İTALYAN KARTELE FINDIK SATTI. BU ÜRETİCİYE İHANETTİR"

Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, üreticiyi koruyan anaysa maddelerinin olduğunu ancak bunların çalıştırılmadığını ifade ederek şunları söyledi.

Kanun teklifi verdik. Kanunları oluşturabilirsiniz ama bugün başka kanunlarda var hiç işlemiyor. Sen üreticini mağdur etmezsen diğerleri de zaten onunla yarışa girecek. TMO fındığı özel sektöre ne kadar sattı? 80 bin ton fındık aldı geçen yıl 60 bin tonunu sattı. Ne zaman sattı biliyor musun? Tam hasat sezonunun önünden sattı. Şimdi ana alıcıların karnını doyurdu. Talebi azaltıyor. Benden tam aç karnına gelip fındık alacak 'Ferero' İtalyan kartele... Bu ihanettir. Bunu bilerek yapıyorlar. Tutup çayı farklı bir kuruma satarsan başka türlü önünü açmış olursun. Bu bir tercih meselesi. Anayasada üç tane madde var çiftçi için, bu çay için de geçerli:

Üreticinin emeğinin karşılığını tam layıkıyla alması için koruyacaksın. Üreticiyi yeterince destekler, diyor. Serbest rekabeti gözetir, diyor. Özel kurumlarla kamu kurumları tutup da üreticinin aleyhine bir şeyler yapınca bu üreticinin aleyhine bazı manevraları gerçekleştiremez diyor. Bunların üreticiyi koruması lazım ama hiçbiri çalışmıyor şu an.

"DÜNYANIN EN ÇOK ÇAY İÇİLEN ÜLKESİNDE ÇAYIN REKLAMINA İHTİYAÇ VAR MI?"

Ben merak ediyorum. Dünyanın en çok çay içilen ülkesinde çayın reklamına ihtiyaç var mı arkadaşlar? Çay reklamı niye yapıyoruz biz. ÇAYKUR'un reklam maliyeti 105 milyon lira. ÇAYKUR, Varlık Fonu'na devredilene kadar zarar etmiyordu, kardaydı da; Varlık Fonu'na devredildikten sonra niye milyarlarca lira zararı var? Dünyanın en çok çay tüketilen ülkesinde bu kurum zarar eder mi? ve niye zarar, Varlık Fonu'ndan sonra oluyor? Bunlar kötü yönetim. Burada çayda nasıl sıkıntı varsa orda fındıkta oluyor öteki tarafta ay çiçekte oluyor. Sen temel tarım ürünlerini Türkiye'deki en çok en rahat yapılan işleri yapmazsan ve bunların çoğunda dışarıya mahküm olursan burada bir kötü yönetim var tarımda."

CHP'li Milletvekilleri pazar gününe kadar Rize ve ilçelerinde üreticiler, muhtarlar ve çeşitli STK temsilcileri ile görüşmelerini sürdürecek ardından bir basın toplantısı düzenleyecek.

ANKA / Güncel