CHP'li Konuralp, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi Hazırladı

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, 1968 kuşağının gençlik liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 6 Mayıs 1972'deki idamlarına ilişkin kanunun yürürlükten kaldırılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifin gerekçesinde, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin kanun teklifinin, TBMM'nin tarihine, hukuk devleti ilkesi ve vicdan duygusu açısından derin tartışmalar eşliğinde geçtiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu teklif ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, demokratik olgunluk ve tarihsel sorumluluk bilinciyle hareket ederek söz konusu kanunu yürürlükten kaldırması ve geçmişin tartışmalı bir uygulamasını hukuki sistemden tamamen çıkarması amaçlanmaktadır. Bu adım, herhangi bir ideolojik pozisyonun ötesinde hukuk devleti ilkesine, insan haklarına ve toplumsal vicdana duyulan saygının bir gereği olarak değerlendirilmelidir."

Böylelikle 2 Mayıs 1972 tarih ve 1586 sayılı Kanun'un yürürlükten kaldırılması, Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşme iradesinin, hukuk devleti ilkesine bağlılığının ve evrensel insan haklarına saygısının güçlü bir ifadesi olacaktır. Bu adım aynı zamanda, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın temsil ettiği ideallerin bugün demokratik değerler çerçevesinde yeniden anlamlandırıldığını ve tarihsel olarak hak ettiği yerin teslim edildiğini de gösterecektir."

