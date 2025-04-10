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CHP'li Karabat'tan Gazetecilere Destek: 'Çeteler Kaybedecek, Halk Kazanacak'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel hakkında sert bir açıklama yaptı ve iktidarın bağımsız gazetecilere yönelik operasyonlarını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Çeteler kaybedecek halk kazanacak. İktidarın bağımsız gazetecileri hedef alan hukuk kılıflı operasyonları devam ediyor. Timur Soykan ve Murat Ağırel'i derhal serbest bırakın. Gerçeklerden korkanlar bilsin ki hiçbir onurlu gazeteci yılmayacak. Yenileceksiniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in bu sabah saatlerinde gözaltına alınmasına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Karabat'ın paylaşımı şöyle:

"Çeteler kaybedecek halk kazanacak. İktidarın bağımsız gazetecileri hedef alan hukuk kılıflı operasyonları devam ediyor. Timur Soykan ve Murat Ağırel'i derhal serbest bırakın. Gerçeklerden korkanlar bilsin ki hiçbir onurlu gazeteci yılmayacak. Yenileceksiniz."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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