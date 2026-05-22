Ülkü İnanlı : İbb CHP Meclis Grubu Olarak, Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Demokratik Siyasetin Yanındayız

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararına tepki gösteren İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, 'Yargı eliyle siyaseti şekillendirmeye çalışan hiçbir girişimi kabul etmeyeceğiz' dedi.

(İSTANBUL) CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı "Yargı eliyle siyaseti şekillendirmeye çalışan hiçbir girişimi kabul etmeyecek; millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayacağız. İBB CHP Meclis Grubu olarak, Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve demokratik siyasetin yanında bu darbe girişiminin tam karşısındayız" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İnanlı yaptığı paylaşımda Özgür Özel'e İBB Meclis Grubu olarak tam destek verdiğini açıkladı. İnanlının açıklamasının satır başları şöyle:

"DEMOKRATİK DÜZENE KARŞI DA AĞIR BİR TEHDİT NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR"

"Cumhuriyetin temel dayanağı; milletin iradesidir. Bu iradenin üzerinde hiçbir makam, hiçbir yapı ve hiçbir vesayet odağı yoktur. Siyasi partilerin iç işleyişine yargı eliyle müdahale edilmesi, delegelerin iradesinin yok sayılması ve siyasetin mahkeme kararlarıyla dizayn edilmeye çalışılması; demokratik hukuk devletine açık bir müdahaledir. Bugün tartışmaya açılmak istenen mesele yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değildir. Mesele; sandıkta kazanılamayanın yargı yoluyla elde edilmeye çalışılmasıdır. Bu girişim, milletin siyasi tercihine dönük bir müdahale olduğu kadar, demokratik düzene karşı da ağır bir tehdit niteliği taşımaktadır."

"DOĞRUDAN VATANDAŞIN SANDIĞA OLAN İNANCINI HEDEF ALACAKTIR"

31 Mart 2024 sonra partimize yapılan itibar suikatleri ve operasyonlardan istediği sonucu elde edemeyen siyasi iktidar, bugün yargı eliyle partimizi dizayn etmeye kalkmakta, bir darbe girişiminde bulunmaktadır. Halkın iradesini etkisizleştirmeye dönük bu siyasal mühendislik çalışması başarısız olacaktır. Türkiye, siyasi rekabetin mahkeme salonlarında değil, milletin önünde gerçekleştiği bir ülke olmak zorundadır. Aksi halde bugün bir partiye yönelen bu müdahaleci anlayış, yarın doğrudan vatandaşın sandığa olan inancını hedef alacaktır.

"BU DARBE GİRİŞİMİNİN TAM KARŞISINDAYIZ"

Bizler; Cumhuriyetin demokratik birikimine, halkın seçme ve seçilme hakkına ve anayasal düzene sonuna kadar sahip çıkacağız. Yargı eliyle siyaseti şekillendirmeye çalışan hiçbir girişimi kabul etmeyecek; millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayacağız. İBB CHP Meclis Grubu olarak, Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve demokratik siyasetin yanında bu darbe girişiminin tam karşısındayız"

Kaynak: ANKA
