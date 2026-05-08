Gökhan Günaydın: "Kumpaslarınız Elinize Yüzünüze Bulaşıyor"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB davasının aranan sanığı iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 2024 seçim kampanyasını yürüten reklam şirketine 41,6 milyon TL ödeme yaptığına ilişkin denetim raporunu paylaşarak, "Kumpaslarınız elinize yüzünüze bulaşıyor, ilk seçimdeki akıbetiniz 2024 Mart'ından beter olacak" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024'ün 1 milyon farkla kaybeden İstanbul AKP adayı, bugünün bakanı Murat Kurum, 'İmamoğlu Suç Örgütü' üyesi olduğu iddia edilen kişinin kendi kampanyasına 41.6 milyon TL para gönderdiğini yalanlamış" dedi. Günaydın, şunları kaydetti:

"Aşağıda denetim raporunun ilgili sayfası var. Yalanlamada ısrarcıysanız, iki şeyi ileri sürebilirsiniz; 1- Bu denetim raporu sahtedir, 2- Kalyon Prodüksiyon sizin kampanyanızı yürüten firma değildir. Bunları söylemeniz mümkün değilse, geriye, 'gerçeklerin bir gün gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır' sözü kalıyor... Kumpaslarınız elinize yüzünüze bulaşıyor, ilk seçimdeki akıbetiniz 2024 Mart'ından beter olacak."

