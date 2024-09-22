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CHP'li Dinçer'den Taşımalı Eğitim Sistemi Üzerine Soru Önergesi

CHP'li Dinçer'den Taşımalı Eğitim Sistemi Üzerine Soru Önergesi
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CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, taşımalı eğitim sistemiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yanıtlaması için soru önergesi verdi. Dinçer, öğrencilerin servis sorunları nedeniyle evde kalmak zorunda olduğunu ve eğitimdeki gecikmeyi nasıl telafi edeceğini sordu.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, taşımalı eğitim sistemiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Dinçer, Bakan Tekin'e; "Tasarruf tedbirleri adı altında önce işçinin, ardından da çocukların servis hakkını elinden aldınız. Okullar açıldı ve üç hafta geçti. Öğrenciler servis sorunları nedeniyle hala evde kalmak zorunda. Eğitimdeki bu gecikmeyi nasıl telafi edeceksiniz" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, taşımalı eğitim sisteminin tüm ülkede olduğu gibi Mersin ve ilçelerinde büyük sorun olduğunu vurgulayarak, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergesinde taşımalı eğitim sisteminin tıkandığını ve bir çok yerde olduğu gibi Mersin'de de sıkıntılar yaşandığını kaydeden Dinçer, şu ifadelere yer verdi:

"2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başladı, ancak taşımalı eğitim sistemi yine sınıfta kaldı. Öğrenciler okula gitmek yerine evde kaldı. Her yıl velilerin ve öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği eğitim yılı, okulların açılmasının üzerinden üç hafta geçmesine rağmen bir 'çile yılı' oldu. Taşımalı eğitim sistemi, tüm ülkede olduğu gibi Mersin ve ilçelerinde de tıkanmış durumda. Öğrenciler okullarına ulaşamıyor, veliler çaresiz, eğitim birimleri işleyişini sürdüremiyor ve servisçi esnafı kontak çeviremiyor. Herkes bu aksayan sistemin mağduru olmuş, çözüm arayışında. Ülkemizde adalet, sağlık ve güvenlik gibi temel konularda yaşanan zafiyetlere bir yenisi daha eklendi; yeni eğitim yılı, ne yazık ki büyük sorunlarla başladı. Tasarruf tedbirleri adı altında önce işçinin, ardından da çocukların servis hakkını elinden aldınız. Geçimini servisle sağlayan esnafı ve çaresiz velileri karşı karşıya getirdiniz."

"Okulların inşasında ihmal mi var, yoksa rant amacı mı güdüldü"

Dinçer, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Her yıl ağustos ayında yapılan taşımalı eğitim ihalesi, bu yıl okullar açıldığı halde neden sonuçlanamadı? Bu yaşanan gecikmeyi nasıl açıklıyorsunuz?

Okullar açıldı ve üç hafta geçti. Öğrenciler servis sorunları nedeniyle hala evde kalmak zorunda. Eğitimdeki bu gecikmeyi nasıl telafi edeceksiniz?

Mersin'de 76 okulun 6 Şubat depreminden etkilendiği tespit edilerek boşaltıldı, 63 okul yıkıldı. Adana'da 10 okul etkilenirken, daha uzak olan Mersin'de bu kadar fazla okulun zarar görmesinin nedeni nedir? Okulların inşasında ihmal mi var, yoksa rant amacı mı güdüldü?

2023-2024 yılında yıkılan okulların, 2024-2025 eğitim yılında açılacağını söylediniz. Şu ana kadar kaç okulun inşaatı tamamlanarak eğitime başladı?

Mersin kontrolsüz göç alan bir kent. Sınıflardaki öğrenci sayısı kaç? Bu kalabalık sınıflarda öğrencilerin yeterli eğitimi aldığını düşünüyor musunuz?

Yıkılan okulların diğer okullarla birleştirilmesiyle ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya indirildi. Bu kısıtlamaya yönelik acil bir önlem alacak mısınız?

Okullarda güvenlik personeli bulunmaması ve temizlik görevlilerinin yetersiz olması konusunda ne yapmayı planlıyorsunuz?"

Kaynak: ANKA / Güncel

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