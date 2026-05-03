CHP'li Dikbayır, Her Ay Gittiği Markette Enflasyon Hesapladı: "Nisan Ayı Enflasyonu 3,4 Çıktı, Asgari Ücrete Bir Ara Zam Yapın"

(ANKARA) - CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, gıda fiyatlarını önceki ayla karşılaştırmak için aynı marketten aynı miktarda yaptığı alışveriş sonrası nisan ayı enflasyonunun 3,4 olduğunu belirterek, "Mehmet Şimşek'e seslenmek istiyorum, bu rakamları göze alarak ara zam yapın. Vatandaşın satın alma gücü çok çok daha kötüleşti. Bu rakamları ciddiye alın. Bizim yaptığımız çalışma halkın gerçek gıda enflasyonu. Mutlaka bir ara zam çalışması yapın ve bu ara zam çalışmasında doğru rakamları, doğru enflasyon oranlarını baz alın" dedi.

CHP'li Dikbayır, aylık gıda enflasyonunu hesaplamak için her ay, aynı markette, aynı ürünlerle yaptığı alışverişe ilişkin video paylaştı.

Dikbayır, 28 Nisan 2026 tarihli videosunda, "Her ay aynı markette, aynı ürünleri, aynı markalar, aynı gramajlarda alıyoruz. Bugün de nisan ayı gıda enflasyonunu hesaplamak için yine aynı marketteyiz" diyerek, yaptığı alışveriş sonrası şunları kaydetti:

"Vatandaşın gerçek gıda enflasyonu budur. İstiyorsanız bir gün gelin beraber yapalım"

"Nisan ayı gıda enflasyonuna çalışmamızı tamamladık. Şimdi marketten geldik. Her zaman alışveriş yaptığımız marketten yine aynı ürünleri aldık. Geçen ay aldığımız ürünler 5 bin 481 lira tutmuştu. Bu ay 5 bin 670 lira tuttu. Yani Nisan ayı gıda enflasyonu yüzde 3,4 çıktı. TÜİK Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya sesleniyorum, bakın vatandaşın gerçek gıda enflasyonu budur. İstiyorsanız bir gün gelin beraber yapalım bunu. İstiyorsanız 2 ay üst üste gelin beraber yapalım. Ama halkın gerçek enflasyonunu ortaya koyalım. Çünkü sizin doğru açıklamadığınız enflasyon rakamlarından dolayı vatandaşımız alacağı zamları doğru bir şekilde almıyor ve her geçen gün satın alma gücü aşağıya düşüyor. Dolayısıyla doğru rakamları açıklamanız özellikle sabit gelirli vatandaşlarımız için, emeklimiz için, asgari ücretlimiz için, memurumuz, işçimiz için çok önemli. Doğru açıklamadığınız her enflasyon rakamı vatandaşın ekmeğini küçültüyor."

"Bu ara zamı doğru düzgün bir zam yapsınlar"

Buradan aynı şekilde ben Mehmet Şimşek'e de seslenmek istiyorum. Bu rakamları göze alarak ara zam yapın. Vatandaşın satın alma gücü çok çok daha kötüleşti. Bu rakamları ciddiye alın. Bizim yaptığımız çalışma halkın gerçek gıda enflasyonu. Mutlaka bir ara zam çalışması yapın ve bu ara zam çalışmasında doğru rakamları, doğru enflasyon oranlarını baz alın. İşte 5 bin 670 lira. Ayda 2 sefer alsa yaklaşık 12 bin lira. Ülkede asgari ücret 28 bin lira. Mehmet Şimşek'e buradan tekrar seslenelim: Bu ara zamı doğru düzgün bir zam yapsınlar. Vatandaşa biraz nefes aldırsınlar, soluk aldırsınlar. Bakın ben geçtiğimiz hafta Sakarya'da dolaşırken bir baba bana şunu söyledi, 'Bizi eşlerimize, çocuklarımıza mahcup etti bu hükümet'. Bu mahcubiyeti giderin. Bakın insanlar sokaklarda feryat ediyor. Bu mahcubiyeti, bu sıkıntıları giderin. Doğru enflasyon rakamlarıyla doğru zam verin. Bildiğiniz gibi benim eşimle birlikte yaptığım bu çalışma TÜİK'in doğru rakamları açıklaması için. Yanlış rakamları açıklamaması için her ay istikrarlı bir şekilde eşimle birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Biz size aslında yardımcı oluyoruz. Lütfen bunları dikkate alın."

