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CHP'li Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını alarak görevine başladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alan Köksal, gazetecilere, çok mücadele ettiklerini ve yorulduklarını söyledi.

Sonunda Afyonkarahisar halkının kararını verdiğini aktaran Köksal, "Cumhuriyet tarihinde 74 yıl sonra bir cumhuriyet kadını olarak Afyonkarahisar'ın yönetimini hemşehrilerim bana takdim etti. Bunun için minnettarım. Bugünden sonra bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet etmek için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım." dedi.

Bugünün kendisi için ayrı bir anlamının ve öneminin olduğunu anlatan Köksal, "3 Nisan 1930'da Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümüdür. Tam da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Türk kadını olarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak mazbatamı alıyorum. Ama bu gururu, bu onuru yaşatan bütün hemşehrilerime, herkese sonsuz teşekkürler." ifadesini kullandı.

"Ay yıldızlı rozetimle Afyonkarahisar'a hizmet edeceğim"

Buradaki programın ardından Afyonkarahisar Belediyesine geçen Köksal'a, Mehmet Zeybek, çiçek takdim ederek görevinde başarılar diledi.

Daha sonra zabıta personelini selamlayan Köksal, belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Bugüne kadar Afyonkarahisar'da görev yapan belediye başkanlarına çalışma ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Köksal, "Bundan sonra Afyonkarahisarlılara en iyi hizmeti vermek asli görevimizdir. Ay yıldızlı rozetimle Afyonkarahisar'a hizmet edeceğim. Bana oy versin, vermesin bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerimin oyuyla kendimi seçilmiş kabul ediyorum. Hizmetlerimi hiçbir Afyonkarahisarlı hemşehrimi ayırt etmeden en iyi şekilde yapacağıma söz veriyorum." diye konuştu.

Törene, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ve partililer katıldı.

Köksal, daha sonra belediye başkanlığı makamına geçti.

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Kaynak: AA / Güncel

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