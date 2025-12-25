Saadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı... Burhanettin Bulut: "Süreç Baştan İtibaren Gereksiz ve Yanlış Yönetildi"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın adli kontrolle serbest bırakılması, sürecin baştan itibaren ne kadar gereksiz ve yanlış yönetildiğini açıkça gösteriyor. Bir gün önce Fenerbahçe başkanlık makamından provokatif bir şekilde gözaltına alarak kamuoyunu germenin, memleketin huzurunu kaçırmanın kime ne faydası var? Davet edersin, gelir ifadesini verir. Gözdağıyla, gövde gösterisiyle hukuk da adalet de olmaz" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bulut, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın adli kontrolle serbest bırakılması, sürecin baştan itibaren ne kadar gereksiz ve yanlış yönetildiğini açıkça gösteriyor. Bir gün önce Fenerbahçe başkanlık makamından provokatif bir şekilde gözaltına alarak kamuoyunu germenin, memleketin huzurunu kaçırmanın kime ne faydası var? Davet edersin, gelir ifadesini verir. Gözdağıyla, gövde gösterisiyle hukuk da adalet de olmaz."