Haberler

CHP'li Bayraktutan, 23 İlde Orman Alanlarını Daraltan Cumhurbaşkanlığı Kararına Tepki: Kabul Edilemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 23 ilde yaklaşık 1 milyon metrekare orman alanının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile orman sınırları dışına çıkarılmasını eleştirerek, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 23 ilde yaklaşık 1 milyon metrekarelik orman alanının, orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin kararın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Bayraktutan, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile güzel ülkemizdeki 23 ilde yaklaşık 2 milyon metrekarelik alan orman kapsamı dışına çıkarılmıştır. Nerede görülmüştür bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile orman vasfında olan bir yerin orman vasfı dışına çıkarılması? Anayasa'nın amir hükmüne rağmen, Anayasa'daki ormanların daraltılmayacağına ve yok edilmeyeceğine ilişkin hükme rağmen Cumhurbaşkanlığı'nın bu şekilde bir kararname yayımlayarak söz konusu yerleri orman kapsamı dışına çıkarması asla kabul edilemez. Bunu kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

Bunu da gördük! Sıcaktan bunalan politikacının yaptığına bakın
Irkçı Ben-Gvir'e kendi kabinesinden de tepki var: Sen İsrail'in yüzü değilsin

Irkçı bakana, kendi kabinesi de öfkeli! Demediğini bırakmadı
10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti

10 yıllık sır perdesi kalktı! Katil her şeyi itiraf etti
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Ve Süper Lig devi De Bruyne bombasını da patlattı