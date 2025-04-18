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CHP'li Başarır'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki Yargılama Sürecine Tepki

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çağlayan Adliyesi'nde devam eden yargılamalara yönelik eleştirilerini dile getirerek, bu sürecin bir 'utanç dosyası' olduğunu ifade etti. Gençlerle birlikte voleybol oynayarak protesto eden Başarır, adaletin durumunu eleştirdi.

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çağlayan Adliyesi'nde yargılamaların devam ettiğini belirterek, "Bu, utanç dosyası. 2911'den insanlar bugün burada yargılanıyor. Biz, genç kardeşlerimizle burada bu davanın sonucunu bekliyoruz. Ne yapıyoruz? Voleybol oynuyoruz. Ne yapıyoruz? Halay çekiyoruz. Çünkü böyle yargılama yapan, yargıyı bu duruma getiren bir adliyenin bahçesinde ancak voleybol oynanır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çağlayan Adliyesi'nde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de gözaltına alınan, tutuklanan arkadaşlarımızın, gazetecilerin, avukatların dosyası. Gazeteciler ve avukatların dosyasının ayrıldığını duyduk. Bu, utanç dosyası. 2911'den insanlar bugün burada yargılanıyor. Biz, genç kardeşlerimizle burada bu davanın sonucunu bekliyoruz. Ne yapıyoruz? Voleybol oynuyoruz. Ne yapıyoruz? Halay çekiyoruz. Çünkü böyle yargılama yapan, yargıyı bu duruma getiren bir adliyenin bahçesinde ancak voleybol oynanır. Benim söyleyecek fazla bir sözüm yok. Çağlayan Adliyesi'ndeki kararlar 102 yıllık cumhuriyet tarihinde utanç kararları olmuştur. Bugün burada pırıl pırıl gençler var. Gayet demokratik bir şekilde eylem yapılıyor. Bu insanların arkadaşları bugün bu Adliyede yargılanıyor. Olacak iş değil" ifadesini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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