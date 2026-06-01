Avukat Eminağaoğlu'ndan Yargıtay'a Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Başvuru

(ANKARA) - Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda 25 Temmuz 2020 tarihinde genel başkan olarak seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının 26 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiğini öne sürerek, bu durumun parti sicil kayıtlarına işlenmesini talep etti.

CHP üyesi avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu'na iki ayrı başvuruda bulundu.

Eminağaoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda 25 Temmuz 2020 tarihinde genel başkan olarak seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının 26 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiğinin parti sicil kayıtlarına işlenmesini ve Cumhuriyet Halk Partisi hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104/1'inci maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmasını" talep etti.

Kaynak: ANKA
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
