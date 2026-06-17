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Umut Akdoğan'ın Yargıtay Sisteminden Parti Üyeliği Silindi: "Biz CHP Üyesiyiz"

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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın parti üyeliğini hukuksuz şekilde sildiğini belirterek, 'Parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz' dedi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bu ne acele? YDK'ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK'da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'ndan alınmış 17 Haziran 2026 tarihli resmi sorgulama belgesini paylaştı. Belgede, "Herhangi bir siyasi parti üyelik kaydınız bulunmamaktadır" ifadesinin yer aldığı görüldü. Akdoğan duruma tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bu ne acele? YDK'ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK'da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz" dedi."

Kaynak: ANKA
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